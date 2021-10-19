За задержку рейса в Крым турист стащил из самолета спасательный жилет

Фото: Крымское ЛУ МВД на транспорте

За задержку рейса из Санкт-Петербурга в Крым турист украл из самолета спасательный жилет. Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя и открыли уголовное дело.

К полицейским обратился представитель авиакомпании с сообщением о краже с борта лайнера аварийно-спасательного жилета. Оперативники задержали подозреваемого уже на выходе из аэровокзального комплекса.

- Им оказался 63-летний, ранее не судимый, житель города Санкт-Петербург, который прилетел в Республику Крым с семьей на отдых, - отметили в пресс-службе линейного управления полиции на транспорте. - В ходе проведения досмотровых мероприятий спасательный жилет обнаружили в личных вещах мужчины. Задержанный, пояснил сотрудникам транспортной полиции, что кражу совершил в отместку авиакомпании, которая задержала вылет самолета из Северной столицы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1, ст. 158 УК РФ «Кража».

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