Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 октября 2021 14:30

За задержку рейса в Крым турист стащил из самолета спасательный жилет

Пассажира задержали и открыли уголовное дело
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Крымское ЛУ МВД на транспорте

Фото: Крымское ЛУ МВД на транспорте

За задержку рейса из Санкт-Петербурга в Крым турист украл из самолета спасательный жилет. Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя и открыли уголовное дело.

К полицейским обратился представитель авиакомпании с сообщением о краже с борта лайнера аварийно-спасательного жилета. Оперативники задержали подозреваемого уже на выходе из аэровокзального комплекса.

- Им оказался 63-летний, ранее не судимый, житель города Санкт-Петербург, который прилетел в Республику Крым с семьей на отдых, - отметили в пресс-службе линейного управления полиции на транспорте. - В ходе проведения досмотровых мероприятий спасательный жилет обнаружили в личных вещах мужчины. Задержанный, пояснил сотрудникам транспортной полиции, что кражу совершил в отместку авиакомпании, которая задержала вылет самолета из Северной столицы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1, ст. 158 УК РФ «Кража».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50