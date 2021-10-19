Застройщик перегородил проход к знаменитому пещерному городу Крыма

Неизвестные застраивают тропу к знаменитому пещерному городу Крыма. Фото: Походы по Крыму и не только по Крыму. Крымские маршруты/facebook

В балке Джин-Дере Бахчисарайского района Крыма появились некапитальные строения прямо на грунтовой дороге, ведущей от села Залесного к пещерному городу Эски-Кермен. Учитывая небольшие размеры строений, на месте будет располагаться большая турбаза. Такое мнение в соцсетях высказала туристка.

Согласно публичной кадастровой карте, дорога, ведущая к древним развалинам, проходит прямо по застраиваемому участку.

- По балке вдоль дороги прорыта канава, где уложены канализационные и водопроводные трубы. И приготовлены такие вот домики. Незаметно и горы застраиваются, не только ЮБК, – подытожила крымчанка, прикрепив к своему посту фото.

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