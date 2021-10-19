В Крыму перед судом предстанет мужчина за убийство 28-летней давности

В Крыму раскрыли преступление 28-летней давности Фото: Архив "КП"

В Крыму предстанет перед судом мужчина за преступление, совершенное 28 лет назад, сообщили в пресс-службе крымского управления СК РФ.

28 лет назад обвиняемый и двое его приятелей познакомились с в баре с местным жителем. Позже трое мужчин совершили на потерпевшего разбойное нападение и скинули его в реку.

- Избив и ограбив потерпевшего, преступники выбросили его в русло реки, где последний скончался. Тело было обнаружено спустя сутки, – говорится в сообщении.

Тогда же было возбуждено уголовное дело, однако оно долгие годы оставалось нераскрытым. Спустя 28 лет правоохранителям все же удалось установить и допросить одного из подозреваемых на основании свидетельских показаний. Материалы следствия передали в прокуратуру, которая, свою очередь утвердила обвинительное заключение и направила дело в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, уголовное дело в отношении еще одного подозреваемого выделено в отдельное производство в связи с розыском, в отношении третьего – прекращено в связи со смертью.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50