В Симферополе появится новое здание для детской школы искусств

В Симферополе построят новое здание для детской школы искусств Фото: Архив "КП"

Разработка проекта нового здания Симферопольской детской школы искусств (СДШИ) находится в завершающей стадии. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, документы на экспертизу планируется направить до конца текущего месяца.

- На сегодняшний день подрядная организация занимается разработкой проектно-сметной документации. По информации подрядчика, документы планируется направить на экспертизу до 30 октября этого года, – говорится в сообщении.

Строительство здания имеет для крымской столицы особую социальную значимость, так как в настоящее время СДШИ – одна из самых многочисленных школ искусств Крыма. В ней проходят обучение более 850 человек. Учреждение является единственной многопрофильной школой дополнительного образования в Симферополе.

Школа искусств подготавливает профессиональные кадры в сфере культуры. Для овладения учащимися каждым из видов искусств необходимы специальные условия. На данный момент ученики работают в помещениях общеобразовательных школ, где подходящих условий нет.

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