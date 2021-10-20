Количество вызовов врачей и «скорых» в Крыму выросло в 10 раз

Крымчане жалуются, что "скорая" перестала быть скорой Фото: Виталий ПАРУБОВ

Количество вызовов участковых терапевтов и бригад «скорой помощи»» в Крыму за месяц выросло в 10 раз. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Антон Лясковский.

- Нагрузка на первичное звено и «скорую» увеличилась 10 раз, количество заболевших выросло в 3 раза, - подчеркнул он.

По словам замминистра, к работе в медучреждениях привлекают студентов и волонтеров, но этого недостаточно. Отсюда долгое ожидание врача и приезда «скорой помощи».

- Где-то есть критическая точка, когда полностью выполнять мероприятия станет невозможно, - подчеркнул Лясковский. - Если дальше будет распространения процесса, если не будет привито население, то может наступить коллапс.

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