Власти Керчи намерены к концу года открыть в городе новый детсад

В Керчи до конца текущего года намерены открыть новый детсад. Фото: Святослав Брусаков/telegram

В Керчи на улице Клинковского ударными темпами возводится новый детский сад, сообщил глава местной администрации Святослав Брусаков.

По его словам, работы на объекте планируется завершить до конца текущего года. Рабочие трудятся без отставаний от намеченного графика.

- Строители стараются уложиться в срок. В конце года надеемся объект принимать, – сообщил Брусаков.

По его словам, в настоящий момент на территории будущего детсада ООО «РСК. Филиал «Южный» готовит под асфальтирование заезды к учреждению, а также участок под парковку. Если все работы будут завершены к намеченным срокам, то жители одного из густонаселенных районов города получат подарок к Новому году – современное дошкольное учреждение. Уточняется, что детсад рассчитан на 140 воспитанников.

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