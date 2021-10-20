В Керчи 56 жилых домов до сих пор не отапливаются

Полсотни жилых домов в Керчи до сих пор не отапливаются. Фото: Святослав Брусаков/telegram

В Керчи в связи с нештатной ситуацией на котельной по улице Свердлова, 57, без тепла до сих пор остаются 56 жилых домов, сообщил глава местной администрации Святослав Брусаков.

Он уточил, что дома с холодными батареями остаются в микрорайонах Нижний Солнечный, Марат-1 и Марат-2, а также в 4 социальных объектах: д\с №20, 60, школе №12 и тубдиспансере. Чтобы не допустить серьезных последствий принято решение отложить запуск котла еще на 5-7 дней.

- Со своей стороны стараемся поддержать тепло в социальных объектах с помощью отопительных приборов. Делается все возможное, чтобы подать тепло в кратчайшие сроки, – сообщил Брусаков.

Местных жителей просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, которая в данный момент находится на контроле главы Крыма Сергея Аксенова, председателя Совмина Юрия Гоцанюка, а также мэра Керчи.

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