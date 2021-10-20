Мэр Симферополя объяснил перенос сроков благоустройства площади Куйбышева

Площадь имени Куйбышева в Симферополе на финальной стадии готовности. Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации крымской столицы/telegram

Работы по благоустройству площади имени Куйбышева в Симферополе затянулись ввиду нескольких обстоятельств, сообщил глава местной администрации Валентин Демидов.

Во-первых, была проблема с объектом некапитального строительства. На целый месяц задержалось решение по демонтажу этого строения. Тем не менее подрядчик предполагал, что до 20 октября успеет завершить работы. Во-вторых, позже произошла задержка с поставкой комплектующих.

По словам градоначальника, объект находится в высокой степени готовности. В настоящий момент завершаются работы по укладке плиточного покрытия. Недостающие комплектующие и оборудование для фонтана в пути, они поступят 24 октября. В этот раз подрядная организация намерена завершить все работы 15 ноября.

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