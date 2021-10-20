Администрация Ялты расторгла договор с арендатором Массандровского пляжа Фото: Виталий ПАРУБОВ

Общество с ограниченной ответственностью «Илвиа», которое более 10 лет являлось арендатором Массандровского пляжа в Ялте, обратилось в Арбитражный суд РК с заявлением о признании недействительным постановления администрации Ялты от 08.07.2020 «Об отказе ООО «Илвиа» в предоставлении в аренду земельного участка».

Как пишет КИА, выдвинутые требования обоснованы тем, что у администрации города не было законных оснований не предоставлять в аренду землю в порядке переоформления права аренды, возникшего из договора аренды земельного участка, заключенного 24.02.2009 между Ялтинским городским советом и закрытым акционерным обществом «Илвиа».

Однако в ходе судебного заседания 14 октября этого года от полномочного представителя ООО «Илвиа» поступил отказ от заявленных требований. По его словам, отмена обжалованного Постановления не сможет привести к реальным правовым последствиям. Представитель общества просил принять отказ от заявления и прекратить производство по делу.

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