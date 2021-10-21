Не на всех остановках Симферополя появилось расписание общественного транспорта

В Симферополе не на всех остановках появилось новое расписание Фото: Архив "КП"

Не на всех остановках общественного транспорта появилось новое расписание, заявила директор Центра оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым Татьяна Зверева.

По ее словам, обновления частично не коснулись остановок на улицах Русская, Крылова, Тарабукина, Красноармейская, Ленина и Шмидта. На улице 60 лет Октября ситуация лучше, однако и там расписания есть не везде. Кроме того, Зверева отметила, что некоторые автобусы ходят с недопустимо большим интервалом.

- Что касается центра города, вообще вопросов нет. Что касается организации работы в вечернее время, спасибо большое, администрация и Минтранс выровняли ситуацию. Но, тем не менее, мы, помимо центральной части, поездили по периферии, – рассказала Зверева.

Напомним, ранее глава Симферополя Валентин Демидов заявлял, что до 18 октября в городе появится расписание общественного транспорта на всех остановочных павильонах города.

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