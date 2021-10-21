В Симферополе 26 жилых домов до сих пор не отапливаются

Наступили холодные осенние дни, однако не во всех домах Симферополя появилось тепло Фото: Архив "КП"

В Симферополе до сих пор без тепла остаются жители 26 многоквартирных домов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец. В настоящий момент специалисты проводят ремонтные работы.

- У нас в 26 домах в Симферополе нет отопления. Из них 16 адресов, где управляющие компании проводят ремонты внутридомовых сетей. После подачи давления где-то образовалась течь, где-то порыв, – сообщил Донец.

Он уточнил, что сотрудники «Теплокоммунэнерго» проводят девять аварийно-восстановительных работ на магистральных трубопроводах в крымской столице. Рабочие трудятся в ускоренном режиме, не отставая от намеченного графика. Уточняется, что предприятие «КрымТЭЦ» также работает на своей магистрали.

По словам Донца, работы на большей части объектов должны завершить 21 октября. В их числе и дома на улицах Дзюбанова, Западная, Спера, Лермонтова, Коцюбинского, на бульваре Ленина и Суворовском спуске, а также на ряде других.

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