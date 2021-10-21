В Роспотребнадзоре назвали города и районы Крыма с высокой заболеваемостью коронавирусом

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Ежедневно в Республике Крым выявляют больше 600 заболевших коронавирусом. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе приняли решение ввести систему qr-кодов для посещения общественных мест.

- Мы отмечаем в Крыму обострение ситуации по коронавирусу в Судаке, Алуште, Армянске, в Бахчисарайском районе. Также количество заболевших растет в Кировском и Красногвардейском районах, - сообщила журналистам Виктория Воронова, начальник отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

По ее словам, в республике пока что нет необходимости продлевать нерабочие дни. Дополнительные меры ограничения будут предприниматься, исходя из эпидемиологической обстановки.

Также Виктория Воронова подчеркнула, что школьники уйдут на каникулы по графику, отдых учеников не будет увеличен из-за роста заболеваемости ковидом.

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