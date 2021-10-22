В Крыму ищут 44-летнего стройного мужчину с карими глазами

Максимов Станислав Владимирович. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым опубликовал в соцсети новую ориентировку.

- Пропал Максимов Станислав Владимирович, 44 года (1977 года рождения) город Севастополь, - сообщают волонтеры, отмечая, что уже две недели, с 9 октября родные и близкие не знают, где он и что с ним.

Приметы пропавшего: 180 сантиметров рост, худощавый, карие глаза, короткие темно-русые волосы.

Всех, кто располагает информацией о Станиславе Максимове, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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