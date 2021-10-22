Житель Симферополя попал в смертельное ДТП на угнанном авто

В Крыму преступник попал в аварию на угнанном авто, в результате погибла юная девушка Фото: Архив "КП"

Суд признал виновным жителя Симферополя в кражах и смертельном ДТП, сообщили в надзорном прокуратуре Крыма.

Мужчина в прошлом году украл деньги у прохожего, сел за руль чужого авто, не имея прав на управление, и направился в сторону Николаевки. Съехав с дороги, он не справился с управлением: машина опрокинулась, врезалась в дерево и загорелась.

В салоне в момент происшествия находилась 17-летняя девушка, которая скончалась на месте от полученных травм. Подсудимый скрылся с места преступления, однако позже его все же задержали правоохранители.

- Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «в», «г» части 2 статьи 158 УК РФ (кража), пунктом «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), – говорится в сообщении.

Теперь преступник отправится на шесть с половиной лет в исправительную колонию строгого режима. Кроме того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением любыми видами транспортных средств на 3 года.

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