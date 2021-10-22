Двух крымчан приговорили к условному сроку за вырубку можжевельника

Суд Крыма вынес приговор двум нарушителям Фото: Архив "КП"

Двум парням 1994 и 2002 года рождения суд Крыма вынес приговор за вырубку деревьев на охраняемых природных территориях, сообщили в надзорном ведомстве.

Несколько дней подряд злоумышленники выезжали на мопеде в Куйбышевское лесничество, где спиливали около 25 деревьев можжевельника. Ущерб оценен почти на 200 тысяч рублей. На суде юноши полностью признали свою вину.

- Каждый из подсудимых приговорен к пяти годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года, – говорится в сообщении.

В пресс-службе Бахчисарайского суда уточнили, что граждане должны будут в полном объеме возместить ущерб, нанесенный их деятельностью.

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