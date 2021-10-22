В Крыму заявили, что добыча воды из-под Азовского моря не даст ожидаемых результатов

Крымский ученый считает, что проект добычи пресной воды из-под Азовского моря не имеет потенциала Фото: Анна КИРИЕНКО

От проекта добычи пресной воды из-под Азовского моря не стоит ожидать серьезного результата, заявил сегодня на пресс-коференции в Симферополе заведующий кафедрой гидрогеологии Геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук, профессор Сергей Поздняков.

По его убеждению, ничего не говорит о том, что на месте добычи велик возобновляемый поток подземных вод.

- Да, там можно бурить скважины. Но когда они будут пробурены, так как поток пресной воды достаточно маленький, она чем-то должна замещаться. Скорее всего, она будет замещаться водой из Азовского моря, – уточнил Поздняков.

Он обратил внимание на то, что в Азовском море минерализация воды составляет 10-14 грамм на литр, а согласно требованиям СанПиН, воду с минерализацией более, чем 1 грамм на литр употреблять нельзя. Выходит, что для того, чтобы напоить хотя бы 10% населения полуострова, в регионе нужно прорубить 40-50 скважин.

- Даже если в первый момент эксплуатации вода будет пресной, то неизбежно с течением времени она станет соленой. Правда, не известно точно, через какое время она станет соленой, через год или через 25 лет. Но скорее всего, вода станет соленой достаточно быстро. Поэтому, с моей точки зрения этот проект не имеет потенциала, – подытожил ученый.

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