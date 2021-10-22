В отношении органов опеки Севастополя и матери найденных на улице детей возбуждено уголовное дело

Севастопольской семьей, где дети копаются в мусорках, заинтересовался следком. Фото: Архив КП.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности органов опеки Севастополя и в отношении матери двоих детей, найденных на улице и копавших в мусоре. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по РК и Севастополю.

Следователи установили, что с июня этого года семья, в которой проживают 9-летняя девочка и ее 7–летний брат, состояла на учете в органах профилактики. Мать детей злоупотребляла алкоголем и не исполняла родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей. 1 октября девочку обнаружила на улице жительница Севастополя. Ребенок копался в мусорных баках в поисках еды. Спустя четыре дня на улице был найден ее брат, также одетый в грязную одежду не по погоде и без присмотра взрослых.

Детей обследовали медработники, после чего их определили в социальное учреждение, сообщили в Следкоме.

- Вместе с тем должностные лица территориального подразделения органов опеки знали о непосредственной угрозе жизни и здоровью детей, об уклонении их матери от воспитания. Осознавая, что имеются основания для изъятия малолетних из неблагополучной семьи, не приняли действенных мер для этого, оставив мальчика и девочку в опасных условиях. Сигналы о бедственном положении детей в семье должностными лицами были проигнорированы, чем жизнь и здоровье несовершеннолетних была поставлена под угрозу,- сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследуется уголовное дело по статьям «халатность» и «неисполнение родительских обязанностей».

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