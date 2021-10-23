Погода на 23 октября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 19 градусов

На полуострове в силе штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 октября на Крымском полуострове по-прежнему хозяйничает неразлучная парочка – штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Днем тепло до 16…+18°.

В субботу погода будет более или менее комфортной, хоть кое-где и пройдут кратковременные дожди. А вот в воскресенье 24 октября синоптики обещают в центральных и восточных районах полуострова очень сильные дожди, грозы. Северо-западный ветер разгонится до 25 м/с.

Температура воды в Черном море +14…18°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50