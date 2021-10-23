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Общество23 октября 2021 6:12

Погода на 23 октября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 19 градусов

«КП» – Крым» узнала, какой будет погода на 23 октября 2021 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На полуострове в силе штормовое предупреждение.

На полуострове в силе штормовое предупреждение.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 октября на Крымском полуострове по-прежнему хозяйничает неразлучная парочка – штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Днем тепло до 16…+18°.

В субботу погода будет более или менее комфортной, хоть кое-где и пройдут кратковременные дожди. А вот в воскресенье 24 октября синоптики обещают в центральных и восточных районах полуострова очень сильные дожди, грозы. Северо-западный ветер разгонится до 25 м/с.

Температура воды в Черном море +14…18°.

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