Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 24 октября 2021

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 октября отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без света из-за ремонта трансформаторов и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Крылова, 127, 129/2, 131, 131а, 135, 162

ул. Петровская Балка, 218-340 (чет), 171-275 (нечет), 285-305 (нечет), 203а

спуск Телефонный, 7, 11, 11а, 21

ул. Винницкая, 146-172 (чет), 13-23 (нечет)

ул. Связистов, 142-174 (чет), 131-159 (нечет)

ул. Бархатовой, 138-160 (чет), 139-167 (нечет)

пер. Конечный, 2-16 (чет), 5-13 (нечет)

ул. Производственная, 6-56 (чет)

ул. Тарабукина, 165, 167

проезд 2-й Петровский, 1, 3

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

п. Штурмовое: ул. Придорожная 2-10, 1-15, 40, 12, 16-36; ул. Мераба 1-41, 4-46; туп. Поворотный 18, 34, 38, 42, 1-7, 10-34, 4-а, 42; ул. Дагджи 4-24; ул. Полевая 2-4,10; ул. Акъяр 1-31, 49, 2-48; ул. Героев Революции 16-28, 5-а, 7-53, 33/1; ул. Комиссара Морозова 2-10, 8-А, 8-Б, 5; ул. Ноябрьская 1-29; ул. Коминтерна 4-10, 18, 1-23; туп. Ноябрьский 3-9, 4; ул. Поворотная 1-25, 3-а; ул. Спокойная 6, 10, 12, 7-11; пер. Коминтерна 1-11; ул. Шулинская 10, 14, 1-9, 3-А, 9-А, 13, 17, 21-25

гора Гасфорт

с 8.00 до 12.00

ул. Дм. Ульянова, 2

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