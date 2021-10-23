В МЧС призвали крымчан быть осторожнее при сборе грибов

Спасатели призвали быть осторожнее и внимательнее при сборе грибов. Фото: пресс-служба МЧС по РК

С началом грибного сезона в Крыму нередко фиксируют случаи, связанные с заблудившимися грибниками, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Каждый год в этот период в больницы с диагнозом «отравление грибами» попадают десятки жителей и гостей полуострова. Также без помощи спасателей некоторые «охотники» за грибами не могут самостоятельно выйти из леса.

- Основными причинами, по которым люди теряются в лесу, являются незнание района, в который они уходят, неумение ориентироваться в лесу по местным признакам, отсутствие карты и компаса, а также плохое зрение и слух, – говорится в сообщении

Чаще всего ориентир в лесной чаще теряют люди пожилого возраста и дети, которые, переоценив свои возможности, отправляются в одиночные походы.

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