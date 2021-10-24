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Общество24 октября 2021 6:17

Погода на 24 октября 2021 года в Крыму и Севастополе: ожидается дождь со снегом

КП-Крым узнала, какой будет погода на 24 октября 2021 года в Крыму и Севастополе:
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму действует штормовое предупреждение.

В Крыму действует штормовое предупреждение.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 октября на Крымском полуострове ожидаются дожди. Северо-западный ветер разгонится до 15-20 м/с. Никто не отменял штормовое предупреждение и высокую пожарную опасность.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, вечером дождь со снегом. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Дождь. Северный ветер до 15 м/с. Днем тепло до +13°.

В понедельник ночью местами пройдет небольшой дождь со снегом. Температура воздуха понизится, столбик термометра сползет на несколько градусов вниз.

Вода в Черном море +14…18°.

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