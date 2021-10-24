Керчан предупреждают о штрафах за нарушение новых антиковидных ограничений

За несоблюдение антиковидных мер в Крыму начнут штрафовать. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

Керчан предупреждают о штрафах за нарушение новых коронавирусных ограничений, которые начнут действовать с 25 октября. С понедельника предприятия и организации ждут проверки, которые представители Роспотребнадзора будут проводить совместно с правоохранителями. Как сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков в своем Telegram-канале, еще в пятницу предпринимателей «под подпись предупредили о необходимости строго соблюдать требования Роспотребнадзора и указ главы Крыма».

- Необходимо обеспечить ношение масок и перчаток, социальную дистанцию, вести журналы термометрии, проверять QR-коды, а также соблюдать режим работы до 23 часов для предприятий общепита. Напомню, что штрафы немалые: на физических лиц - от 10 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - 150 тысяч рублей. Повторное нарушение - закрытие на 90 дней,- отметил Брусаков.

В пятницу, по информации пресс-службы администрации, в общественном транспорте города было составлено 6 протоколов о нарушении масочного режима.

С понедельника, 25 октября, в Крыму ужесточаются антиковидные меры. Люди старше 65 лет отправляются на самоизоляцию, для доступа в общественные места, такие, как салоны-красоты и фитнес-центры, необходим будет сертификат о вакцинации или QR-код.

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