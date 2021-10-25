Темпы прививочной кампании увеличились в Крыму на треть

До коллективной иммунизации еще далеко Фото: Виталий ПАРУБОВ

Темпы прививочной кампании за последнюю неделю в Крыму увеличились на треть. Об этом сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

- Темпы вакцинации увеличились, - отметил он. - Только в минувшие выходные вакцинацию прошли 14 тысяч 774 человека, что на 4,5 тысячи больше предыдущих выходных.

В целом первый компонент вакцины сделали 590 тысяч 707 человек, или 48,7% от плановых показателей достижения коллективного иммунитета. Обе инъекции прошли 527 тысяч 258 человек, что составляет 43,5% от плана. Всего необходимо привить 1 миллион 212 тысяч человек.

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