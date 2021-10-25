В крымском Минздраве рассчитывают снять прививочный ажиотаж выездными бригадами

К прогнозируемуму всплеску вакцинации дополнительных кабинетов не открывали Фото: Виталий ПАРУБОВ

Прививочные медицинские бригады начинают выезды на предприятия Крыма с обязательной вакцинацией до 80% сотрудников. Об этом сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

- За выходные собрана информация от крупных предприятий о желающих пройти вакцинацию, и с сегодняшнего дня мобильные бригады будут активно выезжать на предприятия, проводить вакцинацию непосредственно на их территориях, что значительно снизит нагрузку на прививочные кабинеты, - уверен врио министра.

Что касается открытия дополнительных прививочных кабинетов, то, по словам Скорупского, этот вопрос рассматривается. Дополнительными считаются временные пункты, открытые в пяти торговых центрах Симферополя.

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