О чем писали крымчане на этой неделе в соцсетях

В Крыму наступила прохладная осень Фото: Архив "КП"

С наступлением прохладной осени жители полуострова стали реже выходить на прогулки, однако это не значит, что абсолютно все сидят по плотно закупоренным домам и офисам. Некоторые крымчане не перестают интересоваться жизнью на родном полуострове и делятся интересными снимками в соцсетях.

Как пишет Крымская газета, на остановке «Гостиница «Москва» появилось барьерное ограждение прямо напротив остановочного павильона, где стоят люди.

- Мне интересно, это такой коварный план администрации города, чтобы люди во время непогоды транспорт не в остановочном павильоне ожидали, а стояли под дождём? Или вместо действующего павильона появится новый? Или просто косоглазие?, – цитирует СМИ слова Александра Пшеничного.

Остановка "Гостиница "Москва". Фото: Крымская газета

Жители Феодосии тоже замечают некоторые недочеты проделанных подрядчиками работ. Так, на одной из улиц города плохо закрепленная тротуарная плитка «поехала» раньше времени.

- Новый тротуар был сделан летом этого года. Знаю, что иногда администрация отвечает на посты. Так вот, это ужас, а не сделанная работа, – цитирует издание местного жителя.

Тротуар на одной из улиц в Феодосии. Фото: Крымская газета

В крымской столице рабочие забыли про покрытие для новой детской площадки, которое бесхозно лежит уже больше месяца на одном месте.

- Новая детская площадка, 17 сентября выгрузили покрытие, до сегодняшнего момента так все и валяется. Центр города, Севастопольская, 30/7, – приводит СМИ слова жителя города-героя.

Брошенное покрытие для площадки детского игрового комплекса. Фото: Крымская газета

Авторы фото надеются, что власти обратят внимание на их снимки и исправят недочеты.

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