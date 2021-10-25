Симферопольскому моргу купят рефрижератор для хранения покойников

Мест в моргах не хватает Фото: Анна КИРИЕНКО

Симферопольскому моргу купят мобильный холодильник для хранения покойников. Существующей емкости морга не хватает, чтобы соблюдать температурный режим.

- Думаю, в ближайшее время будут выделены средства отделению судебно-медицинской экспертизы и будет приобретено мобильное холодильное оборудование, чтобы производить хранение тел умерших в более-менее надлежащем состоянии, - заверил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

Симферопольцы сетуют, что морг судебно-медицинской экспертизы, откуда забирают тела после выдачи заключения, переполнен покойниками. По этой причине нарушаются условия хранения трупов,что приводит к их деформации.

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