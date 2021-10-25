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Здоровье25 октября 2021 13:01

Крымчан призвали объединиться для борьбы с нарушителями антиковидных мер

О нарушениях ограничений можно сообщить в соцсетях
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Республике Крым 25 октября стартовал проект «Стоп Covid Крым»

В Республике Крым 25 октября стартовал проект «Стоп Covid Крым»

Фото: Архив "КП"

В Республике Крым 25 октября стартовал проект «Стоп Covid Крым». Созданы специальные чат-боты и страницы в соцсетях, где граждане могут сообщить о нарушителях атиковидных мер.

- Страницы в соцсетях «Стоп Covid Крым» позволят сконцентрировать все обращения по нарушению антиковидных мер в одном месте, – пояснил руководитель ЦУР РК Артем Артеменко.

По его словам, это не только удобно для заявителей, но и позволяет быстро пресекать действия нарушителей. Чтобы заявить о несоблюдении ковидных мер, нужно зайти в группу «Стоп Covid Крым», кликнуть по кнопке «перейти» и заполнить специальную форму. После этого сообщение будет перенаправлено в соответствующее ведомство. Аналогично можно оставить обращение в чат-боте.

Обращения можно оставить во Вконтакте, Однокласниках, в Facebook, также в Instagram и Telegram.

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