Погода на 26 октября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

В Крыму относительно погожий вторник. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 октября на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Восточный ветер разгонится до 6-11 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +12…+14°.

Синоптики Крымского гидрометеоцентра обещают, что всю эту неделю на полуострове будет сухая погода, если не брать в расчет утренние туманы. Правда говорить о тепле не приходится - в дневное время столбик термометра едва ли преодолеет отметку в +15°.

Температура воды в Черном море показывает стабильные +14…18°.

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