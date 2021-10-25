Глава Крыма поручил увеличить количество экипажей скорой помощи

Аксенов дал поручение увеличить количество бригад скорой помощи
Фото: Архив "КП"
Глава Крыма Сергей Аксенов ввиду роста количества инфицированных в регионе дал поручение увеличить количество экипажей скорой помощи. Об этом он заявил во время рабочего совещания по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. По его словам, медики не справляются из-за большого количества вызовов.
- Надо избавить людей от ненужной ходьбы, особенно там, где диагноз подтвержден, – подчеркнул глава Крыма.
Он также поручил организовать работу медицинских учреждений таким образом, чтобы избежать ажиотажа и очередей, которые категорически недопустимы в это время.
- Даже на фоне сложной эпидситуации мы не закрыли работу ряда отраслей, поэтому они, в свою очередь, обязаны соблюдать все установленные ограничительные меры и выполнить условия, поставленные правительством, – добавил глава Крыма.
Он напомнил, что ответственность должны проявлять как сотрудники предприятий, так и их работодатели, обеспечивая рабочему коллективу возможность еженедельно проходить ПЦР-тестирования.
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