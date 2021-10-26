На устранение последствий ЧС в Ялте выделено более 30 миллионов рублей

Власти Ялты в ноябре начнут масштабный этап ликвидации последствий летнего потопа. Фото: Янина Павленко/facebook

В рамках ликвидации последствий ЧС из бюджета Республики Крым выделено более 30,5 миллиона рублей на расчистку рек Ялты, которые проходят через город (Дерекойку, Бабу и Водопадную). Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, еще 8,9 миллиона рублей фонда уйдет на расчистку улицы Джафера Сейдамета.

По ее словам, средства поступят уже на этой неделе, после чего начнется поиск подрядчика. Работы намерены начать в ноябре.

- Итак, первая задача – окончательно расчистить реки. Параллельно «Крымводхоз» за средства федерального бюджета окончательно расчистит и вернет реки в прежние русла в Симеизе, Кореизе, в районе кооператива «Хуторок» и на Джафера Сейдамета. Все работы по расчистке должны быть завершены до нового года, – уточнила Павленко.

Градоначальница также добавила, что на особо пострадавших территориях – Кореиз, «Хуторок», Джафера Сейдамета – работают специалисты, которые устанавливают законность строений, пострадавших во время ЧС. МИЗО Крыма предоставило данные по легальным объектам, мунконтроль устанавливает нелегальные постройки, которые впоследствии будут снесены. Что касается первых, то их можно будет выкупить и укрепить.

Кроме того, глава города настоятельно попросила местных жителей не усугублять ситуацию необдуманными действиями.

- В Кореизе в русло реки неизвестными сброшено огромное количество грунта. Думаем, как оперативно все это вывезти, чтобы «Крымводхоз» смог приступить к работам. Параллельно мунконтроль и экологи ищут тех, кто это сделал, – заключила Павленко.

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