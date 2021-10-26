Суд Амстердама счел «скифское золото» Крыма украинской собственностью

Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине. Фото: Википедия

Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о «скифском золоте», которое находится в Нидерландах с 2013 года, в пользу Украины. Как передает телеканал RT, открытое заседание прошло во Дворце правосудия в Амстердаме.

Коллекция из 2 111 объектов включает экспонаты из четырех крымских музеев – Керченского историко-культурного заповедника (вошедшего позднее в состав Восточно-Крымского), Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и «Херсонеса Таврического».

Коллекция должна была вернуться в Крым в июне 2014 года. Однако после присоединения полуострова к России свои права на нее заявила Украина. В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение передать коллекцию Украине, но в январе 2017 года юристы музеев Республики Крым подали апелляцию. В марте 2019 года стартовали слушания Апелляционном суде Амстердама. 28 октября 2020 года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи Дуко Оранье в деле о принадлежности «скифского золота». За год до этого суд отказал Украине в отводе Оранье. Представители крымских музеев заявляли, что считают повторное требование украинской стороны попыткой затянуть разбирательство.

По словам министра культуры Крыма Арины Новосельской, оценочная страховая стоимость «скифского золота» составляет около 2 миллионов евро, реальная же стоимость экспонатов – намного выше.

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