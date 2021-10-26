В Крыму в результате переписи могут появиться новые национальности

Перепись даст общий портрет современного крымчанина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму в результате Всероссийской переписи населения могут появиться новые национальности. Об этом в эфире КП-Крым сообщила руководитель Крымстата Ольга Балдина.

- Этот нонсенс и парадокс, но мы вынуждены записать, так как человек назвался, - пояснила она. - Такого рода ответы уходят в «иные» и не влияют на общую статистику.

Вместе с тем, после того как на юге России жители все чаще стали указывать национальность «казак», Институт этнологии и антропологии РАН занялся изучением вопрос включения казаков в перечень национальностей и народностей.

По результатам переписи 2014 года в Крыму насчитали представителей 175 национальностей, что говорит о многонациональном субъекте.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 15 ноября. В этом году Республика Крым вошла в тройку лидеров по общей доле переписавшихся в 19,6%. Причем 10,6% заполнили анкету ВПН на сайте Госуслуг.

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