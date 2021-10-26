Массовые новогодние мероприятия в Крыму году могут возобновить

Власти Крыма допускают возобновление массовых мероприятий к Новому году Фото: Архив "КП"

Есть вероятность, что в Крыму не будут запрещать проведение массовых мероприятий в республике к Новому году. Как сообщил эфире «Радио Крым» министр курортов и туризма региона Вадим Волченко, это будет возможно при условии, что граждане будут соблюдать все коронавирусные ограничения.

Напомним, 18-20 ноября на полуострове планировали провести крупный туристический форум «Интурмаркет», который, как и ряд других офлайн-мероприятий, был перенесен на весну 2022 года. Такое решение было принято в связи с активным ростом количества больных Covid-19. Некоторые мероприятия все же состоятся этой осенью, однако в режиме онлайн.

- Надеемся, что при соблюдении всех мер и серьезном отношении везде, во всех сферах, потому что надо начинать с себя прежде всего, мы весной сможем проводить массовые мероприятия снова. Сейчас на это нужно все усилия направить. Может быть, даже не весной, может быть, даже к Новому году, - сказал Волченко.

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