Почему крымчане продолжают нарушать ковидные ограничения

Многие жители Крыма по-прежнему продолжают нарушать коронавирусные ограничения Фото: "КП" Архив

Многие крымчане, несмотря на введение жестких ковидных ограничений, по-прежнему не одевают защитные маски при входе в общественный транспорт. По мнению специалистов, такое поведение вызвано внутренним психологическим протестом против вируса.

- Страх, который за два года накопился, выплеснулся в такой глупый, инфантильный, подростковый протест: «на мне нет маски, значит я не рискую. Потому что если на мне есть маска, значит вирус есть, а если он и есть, я его вижу и вирус меня видит», – цитирует Крымская газета кандидата психологических наук, доцента кафедры глубинной психологии и психотерапии КФУ имени Вернадского Анастасию Маричеву.

В Симферополе ежедневно работают специальные комиссии, которые выявляют нарушителей. Несмотря на внушительную сумму штрафа, граждане закрывают глаза на меры безопасности и продолжают ими пренебрегать. Психолог убеждена, что таким поведением люди справляются с внутренней тревогой, игнорируя реальную угрозу.

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