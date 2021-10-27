В Симферополе бананы и магнолии готовят к холодам

Растения укутывают в воздухопроницаемый текстиль. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В парках и скверах cтолицы Крыма делают все необходимое, чтобы уберечь теплолюбивые растения от зимней стужи.

- Специалисты МБУК «Парки столицы» упаковывают бананы, олеандры, магнолии, которые летом украшали Детский парк и зооуголок, в специальный экологичный воздухопроницаемый геотекстиль, - сообщили в пресс-службе компании.

Чудо-ткань будет во время холодов поддерживать комфортный для «неженок» микроклимат.

Бананы летом украшают парки и скверы Крыма. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Листья и ветви не преют и не гниют, а воздух содержит достаточный процент влаги, - отметили в МБУК «Парки столицы» (г. Симферополь).

Не останутся без внимания молодые деревья и кустарники, холодостойкие розы и хризантемы: садовники окучат их, внесут удобрения и обильно польют водой.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50