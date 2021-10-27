Симферополец умышленно поджег два автомобиля, чтобы отомстить

В Симферополя задержан подозреваемый в поджогах автомобилей Фото: Архив "КП"

Сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что в Симферополе по улицам Донская и Куйбышева горят два автомобиля BMW. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, после локализации пожара правоохранители выяснили, что транспорт подожгли умышленно.

Установить личность подозреваемого помогли видеокамеры на месте инцидента. Нарушителем оказался 42-летний местный житель, который признался в содеянном: он неоднократно вступал в конфликт с потерпевшими и, затаив злобу, вынашивал план мести.

- Употребив значительное количество спиртного, он взял зажигалку и отправился к автомобилям обидчиков, где и поджег стоящие перед воротами машины, – говорится в сообщении.

Кроме того, из рядом стоящего ВАЗа он похитил аккумулятор и документы из бардачка. Мужчина спрятал их в кустах, чтобы потом продать. Еще один автомобиль ВАЗ он поджигал два раза.

- Возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога) и частью 1 статьи 158 УК РФ (кража), – уточнили в пресс-службе.

Теперь нарушитель может сесть в тюрьму на пять лет. В настоящий момент преступник находится в изоляторе временного содержания.

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