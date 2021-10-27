Крымчанам предлагают пополнить ряды волонтеров на время локдауна

Крымчан призвали стать волонтерами на время локдауна Фото: Архив "КП"

Жителей Крыма призвали стать участниками Всероссийской акции «Мы вместе», чтобы доставлять пенсионерам продукты и лекарства во время локдауна. Заявки уже принимаются в штабе на базе ГАУ РК «Ресурсный центр» на улице 60 лет Октября в Симферополе.

- Мы помогаем людям в возрасте 65+, если у них нет сертификата о вакцинации, – рассказала заместитель директора Ресурсного центра поддержки добровольчества Крыма Наталья Мартынец.

Чтобы оставить заявку на получение адресной помощи, необходимо позвонить по номеру горячей линии: +7 (978) 9639911 или +7 (978) 9639922.

Чтобы стать частью команды «Мы вместе» необходимо оставить заявку на сайте «Dobro ru» или прийти в штаб с паспортом.

По словам Натальи Мартынец, в прошлом году в период локдауна волонтерская деятельность объединила представителей власти, бизнеса, предприятий и организаций.

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