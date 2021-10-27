Жители Симферополя 27 октября массово остались без воды

Без воды остались некоторые жители Симферополя и пригорода Фото: Архив "КП"

В Симферополе 27 октября по некоторым адресам нет воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице до 12.00 часов 28 октября краны будут сухими в микрорайоне «Пневматика». Также в городе до 17.00 воды не будет в пгт. Грэсовский, село Укромное.

До 00.00 ограничено холодное водоснабжение по адресам: улица Украинская, улица Индустриальная, улица Лексина, переулок Нижний, а также прилегающие улицы и переулки.

С 22.00 часов будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Аральская (от улицы Залесская до улицы 1 Конной Армии), улица 1 Конной Армии (от улицы 60 лет Октября до улицы Аральская), улица Залесская (от улицы 60 лет Октября до улица Аральская), улица 60 лет Октября (от улицы 1 Конной Армии до улицы Залесская), а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, до 06.00 часов 27 октября водоснабжение будет ограничено по адресам: улица Киевская (частично), улица Степная, улица Заречная, переулок Строительный, СТ «Дзержинец», село Мирное (частично), село Богдановка, улица Железнодорожная, поселок Давыдовка, поселок Молодежное - 2, 3, 4, 5, пгт. ГРЭС, пгт. Аграрное, пгт. Комсомольское, село Укромное, СНТ «Энергетик», микрорайон Москольцо (улица Кечкеметская (частично), улица Ростовская, улица Гагарина, улица Набережная, улица Смольная, улица Никанорова, улица Л. Чайкиной, улица Шалфейная, улица Вишневая, улица Полюсная, улица Донская и т.д.).

Временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях.

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