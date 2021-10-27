В Симферополе уже полгода не соберутся отремонтировать городские автобусы

Транспортники в Симферополе за полгода не смогли отремонтировать городские автобусы Фото: "КП" Архив

С марта текущего года ответственные за общественный транспорт чиновники Симферополя не могут добиться того, чтобы городской транспорт был приведен в надлежащее состояние. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, более 40 новых автобусов стоят в нерабочем состоянии и дожидаются своей участи.

- К сожалению, в МУП «Горавтотранс» руководство не удосужилось в свое время организовать ремонт автобусов. Только конкурсные процедуры объявили. При том, что деньги были доведены Симферополю еще в марте этого года. В чистом виде управленческие моменты, которые мешают эффективно двигаться дальше, – сообщил глава республики.

По его словам, несмотря на четкие поручения администрации Симферополя, ситуация с общественным транспортом в крымской столице не налаживается.

- Сегодня работает Центр оперативного реагирования, проверяет ситуацию. Коллегам сказал, только их личное участие, должностных лиц, которые должны чаще ездить на общественном транспорте, поможет выровнять ситуацию. Завтра заслушаем всех коллег. Думаю, если не справятся, будут какие-то выводы, – заключил глава Крыма.

В этом году симферопольские власти оценили в 92 миллиона рублей ремонт новых автобусов муниципального унитарного предприятия «Горавтотранс», которые были разобраны и до сих пор стоят без дела.

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