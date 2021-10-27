В 2022 году Крым потратит 13 миллиардов рублей на развитие нацпроектов

Около 13,5 миллиарда рублей заложат в бюджете Крыма на реализацию нацпроектов в 2022 году Фото: Архив "КП"

Объем финансирования национальных проектов в Крыму в 2022 году составит 13,5 миллиарда рублей, сообщила на заседании совета министров республики вице-премьер – министр финансов региона Ирина Кивико, представившая проект республиканского бюджета.

По ее словам, большая часть средств будет направлен на реализацию проектов «Безопасные и качественные дороги» (4,8 миллиарда рублей) и «Демография» (4,4 миллиарда рублей). Еще 990,4 миллиона рублей направят на «Жилье и городская среда», также по 1 миллиарду рублей направят на «Здравоохранение» и «Образование» и 816, 1 миллиона – на проект «Экология».

Цель развития проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, – сохранить здоровье и благополучие россиян, создать комфортную среду для их жизни и труда.

По предварительным данным, расходы Республики Крым в следующем году составят 202,1 миллиарда рублей, а доходы – 199,2 миллиарда. Дефицит составит 5,1% от уровня доходов.

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