Эксперт рассказал, почему в Черном море у берегов Крыма образуются радужные пленки

Крымские ученые изучают все компоненты экосистемы, в том числе донные отложения в Черном море Фото: Архив "КП"

Собирая ценные сведения о состоянии Черного моря, специалисты могут объяснить, откуда у берегов Крыма появляются радужные пленки. Проводить исследования ученым помогает современный хромато-масс-спектрометр.

- В морской воде мы находим компоненты крема от загара и для загара. Жирные соединения не растворяются в воде, а поднимаются, как бензиновая пленка. Сейчас этой проблеме очень большое внимание уделяют на Западе, а именно: появлению в морской и океанической воде лекарственных препаратов, которые не полностью метаболизируются в нашем организме, –цитирует Крымская газета Людмилу Малахову, ведущего научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ.

По словам эксперта, экстремальный паводок, который прошелся по Ялте, Керчи и еще нескольким районам полуострова в этом году, тоже влияет на состояние Черного моря. Больше всего пострадали приустьевые зоны. Паводок можно сравнить с речным стоком. Процесс самоочищения проходит довольно медленно.

Однако в последние годы в прибрежных зонах Крыма стали появляться хозяйства, которые выращивают мидии и устрицы. Аквакультура не является нагрузкой на море, моллюски – это природные фильтраты. Поэтому установка колоний мидий принесла бы пользу и в загрязненных районах моря, как, например в Севастопольской бухте.

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