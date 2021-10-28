Крым возглавил топ-10 популярных направлений для «зимовки» в России

Евпатория пользуются популярностью у туристов во все времена года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru решили узнать, какие города выбирают россияне для отдыха, продолжительностью не менее 3 недель.

Специалисты, изучив брони жилья туристами от трех недель и более с ноября 2021 по март 2022, выяснили, что наибольшим спросом пользуются Крым, Краснодарский край, Ленинградская и Калининградская область.

Аналитики отмечают ажиотажный спрос на бронь в Евпатории, где рост составил +400%, и Анапу (+100%). В Сочи число заявок на отдых с ноября по март увеличилось лишь на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Топ-10 популярных городов для «зимовки» в РФ (средние траты в рублях на аренду жилья в сутки):

Ялта, 2032

Сочи, 1965

Евпатория, 560

Алушта, 2258

Санкт-Петербург, 4358

Анапа, 925

Саки, 1700

Феодосия, 1100

Калининград, 1700

Геленджик, 1921

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