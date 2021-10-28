Крым возглавил топ-10 популярных направлений для «зимовки» в России

Евпатория пользуются популярностью у туристов во все времена года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru решили узнать, какие города выбирают россияне для отдыха, продолжительностью не менее 3 недель.
Специалисты, изучив брони жилья туристами от трех недель и более с ноября 2021 по март 2022, выяснили, что наибольшим спросом пользуются Крым, Краснодарский край, Ленинградская и Калининградская область.
Аналитики отмечают ажиотажный спрос на бронь в Евпатории, где рост составил +400%, и Анапу (+100%). В Сочи число заявок на отдых с ноября по март увеличилось лишь на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Топ-10 популярных городов для «зимовки» в РФ (средние траты в рублях на аренду жилья в сутки):
Ялта, 2032
Сочи, 1965
Евпатория, 560
Алушта, 2258
Санкт-Петербург, 4358
Анапа, 925
Саки, 1700
Феодосия, 1100
Калининград, 1700
Геленджик, 1921
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