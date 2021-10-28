В Крыму пропала 14-летняя девочка с карими глазами

Диана Гордиенко. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новую ориентировку:

- Помогите найти подростка! Пропала Гордиенко Диана Дмитриевна, 14 лет (2007 года рождения) город Севастополь.

Девочка 26 октября 2021 года ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей: 165 сантиметров рост, нормального телосложения, карие глаза и темные волосы, до плеч.

Всех, кто располагает информацией о девушке, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

Судьба юной жительницы Севастополя взволновала пользователей соцсети, и они помогая поисковикам, уже сделали свыше 150 репостов этой ориентировки.

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