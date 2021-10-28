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Экономика28 октября 2021 9:19

Крым подпишет инвестиционные соглашения на 40 миллиардов рублей до конца года

Работа по подписанию соглашений переведена в онлайн режим
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Крыму до конца года заключат инвестиционные соглашения на 40 миллиардов рублей

В Крыму до конца года заключат инвестиционные соглашения на 40 миллиардов рублей

Фото: Архив "КП"

В Крыму до конца года заключат инвестиционные соглашения на 40 миллиардов рублей в рамках Ялтинского экономического форума, сообщил генеральный директор Корпорации развития российского полуострова Дмитрий Ворона.

По его словам, заключение запланированных соглашений и меморандумов будет разделено на несколько онлайн сессий, что позволит соблюсти все антиковидные ограничения.

- Мы очень серьезно готовились к Ялтинскому международному экономическому форуму, который должен был проходить 4-6 ноября в режиме Covid Free, но, к сожалению, в связи с коронавирусом мероприятие было отменено. Но, несмотря на это хочу сказать, что все инвестиционные соглашения, которые мы планировали заключить на полях форума, будут подписаны, - уточнил Ворона.

Напомним, что глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о переносе ЯМЭФ-2021 на более поздний период.

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