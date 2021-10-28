В Крыму на карантин закрыли одну школу и около 70 учебных классов

Пока классы закрыты на карантин, обучающиеся получаю знания дома Фото: "КП" Архив

В настоящий момент лишь одна школа в Симферополе закрыта на карантин по коронавирусной инфекции и сезонному гриппу, сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» министр образования и науки РК Валентина Лаврик.

Напомним, в связи с активным ростом числа инфицированных ковидом на дистанционное обучение переведено около 3-4% от общей численности учеников крымских школ (около семи тысяч человек).

- Сейчас закрыта одна школа, кроме того, в разных муниципалитетах закрыто около 70 классов, – сообщила Лаврик.

По ее словам, причиной карантина в равной степени стали как новая коронавирусная инфекция, так и ОРВИ. Чтобы учащиеся не отставали от школьной программы, при переходе на эту форму обучения обязательно составляется расписание занятий. Дети получат определенное количество заданий, которое необходимо выполнить.

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