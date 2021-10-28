В Джанкойском районе создадут первый государственный технопарк

Фото: Архив "КП"

На базе Джанкойского машиностроительного завода планируют создать индустриальный парк.

- У нас задача - вернуть промышленную славу Джанкойскому району и сформировать индустриальный парк. Сделать это не просто. Есть ряд проблем, которые будут преодолены. Хочу сказать, что это будут первые государственные технопарки, - отметил генеральный директор Корпорации развития республики Крым Дмитрий Ворона.

По его словам, были привлечены специалисты из других регионов.

Также Дмитрий Ворона добавил, что создание индустриального парка в Джанкое - первый шаг по восстановлению промышленного потенциала региона.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50