В Севастополь на День народного единства приедет Путин

С 30 октября на въезде в город-герой будут установлены блок-посты Фото: Архив "КП"

В День народного единства в Севастополь приедет Владимир Путин. Эту информацию КП-Крым подтвердил собственный источник в местном правительстве.

Во время нерабочей недели президент планирует возложить цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны 1918-1920 годов. Этот памятник открыли в пределе 2021 года на берегу Карантинной бухты около музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Также Владимир Путин в онлайн-режиме проведет заседание Высшего Государственного совета Союзного государства.

Напомним, с 30 октября на въезде в город-герой будут установлены блок-посты. QR-код станет пропуском и для туристов, которые хотят попасть в Севастополь

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50