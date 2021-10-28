Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 29 октября 2021

Энергетики приводят в порядок трансформаторные подстанции и другое оборудование. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 октября отдельные районы Симферополя и Севастополя на несколько часов останутся без электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Бахчисарайская 16-26 (чет), 25-33 (нечет)

ул. Лихого 22-36 (чет), 9-35 (нечет)

ул. Футболистов 96-100 (чет), 135-136 (нечет)

пер. Оружейный 6-8 (чет), 9-11 (нечет)

пер. Охотничий 10-18 (чет), 11-19 (нечет)

ул. Авангардная 36-40/18 (чет), 35-37 (нечет)

ул. Гастелло 4-38 (чет)

ул. Макаренко 26-32 (чет)

ул. Молодежная 112-156 (чет), 113-159 (нечет)

ул. Радио 26/31-40 (чет), 25/29-35 (нечет)

ул. Волочаевская 76, 45-55 (нечет)

ул. Сергея Лазо 3

ул. Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

Каменский массив - садовые товарищества: «Авиатор», «Монтажник», «Садко» ряд с №1-№ 23, «Медик», «Автотранспортник», «Бодрость», «Огонек», «Муромец», «Локомотивец», СПК Станция спецобслуживания

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

балка Бермана - ТСН «Золотая балка», ТСН «Динамо»

ул. 7 км Балаклавского шоссе - СТ «Кальфа-1», СТ «Медик-3», СТ «Медик-3А»

ул. Балаклавское шоссе - СТ «Весна»

ул. Виноделов 51

ул. Голицынская 78/1

ул. Тисовая 9

ул. Керченская 24,28,30,4-А,4-18(чет),3-17(нечет)

ул. Кирпичная 4,6,16-44(чет),7-53(нечет)

пер. Кирпичный 2-8(чет)

ул. Батумская 10-18 (чет), 7-А,1-7(нечет), 19-21 (нечет)

ул. Генерала Петрова 5,16,18,20, 17-21 (нечет)

пр. Матросский 30-А

ул. Новороссийская 14,16,10-А

ул. Партизанская 13-25(нечет)

туп. Подгорный 2-6(чет)

ул. Щербака 18-24(чет), 28, 30, 7-27 (нечет)

ул. Ломоносова 5,14

ул. Нефедова 34-74(чет),9-39(нечет)

с 00.00 до 7.00

ул. Тараса Шевченко 49,61

ул. Комбрига Потапова 14,16,16-а,18-20,21,22,23,24,37

ул. Молодых Строителей (стройка ООО СК СЭЛД)

ул. Маринеско Александра 1-а

с 9.00 до 17.00

с. Фронтовое: ул. Новая, 2-8, 3-7; ул. Вишневая, 2-4, 1-7

с 9.00 до 14.00

ул. Каменистая, 1, 3-17

ул. Карла Либкнехта, 84, 79-А/14, 79

ул. Жерве, 2-26, 3

ул. Гармаша, 141

ул. Горпищенко, 2 ,15-б, 15-в, 15-а, 3-11

ул. Силантьева, 44-48, 1-5, 17-29

ул. Скалистая, 1-5

пер. Юферов, 16

про. Каменистый, 10

с 10.00 до 12.00

с. Фронтовое: ул. 345 дивизии, 2-а, 2-4, 8-10, 1; ул. 60-лет Октября, 2-18, 3-19;

пер. Майский, 2-10, 3-5, 9; ул. Отаркойская, 6, 12, 16-22, 5, 9, 13; ул. Сары-Синапная, 2-4, 8-12, 20, 42, 48-50, 58, 1-7, 11-15 ,21-23, 29, 45

с 8.30 до 12.00

пр. Генерала Острякова, 172-Б, 172, 166-А, 176, 178-180, 164/2, 192-Г

ул. Хрусталева,111

с 9.00 до 12.00

ТСН ЖСТИЗ Столетовский

с 12.00 до 15.00

ул. Шабалина, 29

с 12.00 до 17.00

с. Тыловое

ул. Севастопольская, 6, 5

ул. Лесная, 2-4, 1-А, 1-7

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