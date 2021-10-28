Логистический центр под Симферополем намерены построить до июля 2023 года

Крупнейшая продуктовая сеть Крыма построит логистический центр под Симферополем Фото: Анна КИРИЕНКО

Глава Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона и директор ООО «ПУД» Артем Спиваков заключили соглашение о строительстве крупнейшего в Крыму логистического центра. Церемония подписания прошла сегодня в Совете министров республики в присутствии главы Крыма Сергея Аксенова.

По планам, строительство развернут в районе села Чистенькое под Симферополем на земельном участке площадью 25 га, площадь комплекса составит 60 тысяч квадратных метров. Он предусматривает единовременное хранение 75 тысяч тонн продукции. Завершить строительные работы намерены до июля 2023 года.

- Оптово-логистический центр предназначен для хранения товаров народного потребления, продуктов питания различных температурных режимов и их комплектации для отправки в магазины розничных торговых сетей. Реализовав проект, мы получим многопрофильный центр продаж нового формата, единую рыночную платформу для оптовых поставщиков, – сказал Спиваков.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50