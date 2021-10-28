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Экономика28 октября 2021 17:10

В Крыму откроется завод по производству экспресс-тестов на коронавирус

Они будут продаваться по более доступной цене
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Крым начнет выпускать собственные экспресс-тесты на коронавирус до нового года

Крым начнет выпускать собственные экспресс-тесты на коронавирус до нового года

Фото: "КП" Архив

Новый завод по производству экспресс-тестов на коронавирус начнет работу в Симферополе в течение ближайших двух месяцев.

- Этот завод обеспечит первичную потребность республики по экспресс-тестам. До нового года мы уже начнем использовать экспресс-тесты крымского производства, и в течение года произойдет расширение мощностей, и уже будет «полная сборка» с применением ноу-хау. Будет строительство полноценного завода, – рассказал в эфире «Крым 24» Дмитрий Ворона.

Он напомнил, что крымские власти в октябре подписали соглашение о локализации производства экспресс-тестов на Covid-19, эффективность которых будет составлять 98%.

Кроме того, экспресс-тесты местного производства можно будет приобрести по более доступной цене. В перспективе в Симферополе намерены выпускать экспресс-тесты по выявлению порядка 70 видов инфекционных заболеваний.

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